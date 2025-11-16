Uno de los detenidos tras enfrentamiento en El Guasimal, Culiacán, es originario de Francia

En cuanto a los fallecidos, se dio a conocer que fueron identificados como Jesús Ricardo E., Jeffrey Josué M., Cristian Guadalupe G. y Francisco N., sin embargo, aún falta un quinto por ser reconocido.

Entre los nueve detenidos se encuentra Ogelian Fabio “N”, originario de Francia. Los otros fueron reconocidos como Gilberto “N”, José Alberto “N”, Thomas “N”, Jesús Manuel “N”, Jesús Esteban “N”, Jesús Alberto “N”, Christian Alexis “N” y José Adolfo “N”.

CULIACÁN._ Tras el enfrentamiento del sábado en la comunidad de El Guasimal, en Imala, Culiacán, las autoridades dieron a conocer la identidad de los civiles que fueron capturados, así como de los que perdieron la vida en los hechos.

Segun informes, fue durante la tarde del 15 de noviembre cuando ciudadanos reportaron una balacera en la localidad perteneciente a la sindicatura de Imala, lo que provocó un operativo por tierra y aire de la Policía Estatal, junto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Durante el despliegue incluso participó un helicóptero de las Fuerzas Armadas.

Al llegar a la zona, las autoridades encontraron dos vehículos con las puertas abiertas, y que en su interior yacían cuatro personas muertas, mientras que al ampliar el rastreo del sitio localizaron a una más.

Todos los muertos se encontran presuntamente armados y habrían sido resultado del enfrentamiento entre civiles.

Después de ello, las corporaciones localizaron y detuvieron a otras nueve personas armadas.

También se aseguró una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 44 milímetros, una ametralladora Ordinance calibre 7.62 x 51 milímetros, 21 armas largas, 48 cargadores calibre 5.56 x 45 milímetros, 106 cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros, un cargador de disco, 18 chalecos balísticos, mil 150 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros, 2 mil 50 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros, así como tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal.

Los civiles y los demás objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de realizar las investigaciones pertinentes.