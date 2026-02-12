$!Van 11 días sin rastro de Melanie Estefanía; desapareció en Villas del Río, en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda bajo el mecanismo Protocolo Alba para localizar a Melanie Estefanía Sánchez Gutiérrez, de 25 años de edad, quien desapareció hace 11 días en la capital del estado.

De acuerdo con el reporte oficial, la última vez que se tuvo contacto con ella fue el domingo 1 de febrero de 2026. Los hechos ocurrieron en un domicilio particular ubicado en el fraccionamiento Villas del Río, una zona residencial al norponiente de Culiacán.

La denuncia formal ante las autoridades fue interpuesta apenas este miércoles 11 de febrero, activando de inmediato los mecanismos de difusión ante el temor de que la integridad física de la joven se encuentre en riesgo o pueda ser víctima de la comisión de un delito.

Melanie Estefanía es de complexión mediana y mide 1.63 metros de estatura. Su tez es morena clara, tiene el cabello largo, lacio y de color castaño obscuro. Como rasgos particulares, se detalla que sus ojos son medianos de color café obscuro, cejas pobladas y labios delgados.

Al momento de su desaparición, se desconocía la vestimenta que portaba. En la ficha pública no se especifican señas particulares como tatuajes o cicatrices.