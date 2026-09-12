$!Van 5 muertos, entre ellos una mujer, y ningún detenido este sábado en Mazatlán

MAZATLÁN._ A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Sedena, Guardia Nacional y el Grupo Especial GOES, activó este sábado la Fuerza de Reacción Interinstitucional, para tratar de combatir los hechos de alto impacto, la violencia no cesa en Mazatlán. Tan solo hasta las 17:00 horas de este 12 de septiembre, se registraron en el puerto cinco personas asesinadas, tres heridos y ningún detenido.

A través de un comunicado, se informó que el objetivo de esta fuerza especial es trabajar de manera coordinada para detectar conductas que transgredan la ley y actos que puedan poner en riesgo la integridad física de la sociedad. Asimismo, se enfocará en disminuir el delito de robo de vehículo y detectar unidades que cuenten con reporte de robo, mediante recorridos y acciones preventivas en los diferentes sectores de Mazatlán.

Gabino Ulises Jacobo Guerrero, Secretario de Seguridad Pública Municipal, detalló que las unidades de Reacción Interinstitucional están integradas por agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, personal de Defensa, Guardia Nacional, Grupo Especial GOES y elementos de Tránsito. Explicó que su labor se desarrollará en los distintos cuadrantes del municipio y, en caso de registrarse hechos de alto impacto, podrán fungir como primeros respondientes, conforme a los protocolos de actuación. Mazatlán registra este sábado el recrudecimiento de la violencia que solo este día ha dejado al menos cinco muertos, entre ellos una mujer.