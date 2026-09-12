$!Van 5 muertos, entre ellos una mujer, y ningún detenido este sábado en Mazatlán

MAZATLÁN._ A pesar de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Sedena, Guardia Nacional y el Grupo Especial GOES, activó este sábado la Fuerza de Reacción Interinstitucional, para tratar de combatir los hechos de alto impacto, la violencia no cesa en Mazatlán.
Tan solo hasta las 17:00 horas de este 12 de septiembre, se registraron en el puerto cinco personas asesinadas, tres heridos y ningún detenido.
A través de un comunicado, se informó que el objetivo de esta fuerza especial es trabajar de manera coordinada para detectar conductas que transgredan la ley y actos que puedan poner en riesgo la integridad física de la sociedad.
Asimismo, se enfocará en disminuir el delito de robo de vehículo y detectar unidades que cuenten con reporte de robo, mediante recorridos y acciones preventivas en los diferentes sectores de Mazatlán.
Gabino Ulises Jacobo Guerrero, Secretario de Seguridad Pública Municipal, detalló que las unidades de Reacción Interinstitucional están integradas por agentes de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, personal de Defensa, Guardia Nacional, Grupo Especial GOES y elementos de Tránsito.
Explicó que su labor se desarrollará en los distintos cuadrantes del municipio y, en caso de registrarse hechos de alto impacto, podrán fungir como primeros respondientes, conforme a los protocolos de actuación.
Mazatlán registra este sábado el recrudecimiento de la violencia que solo este día ha dejado al menos cinco muertos, entre ellos una mujer.
Los hechos
Los cuerpos de una mujer y un hombre, con huellas de vioencia, fueron localizados a las 05:15 horas de este sábado en la esquina de las calles Patos y Roble del Fraccionamiento Pradera Dorada III, ubicado al oriente de esta ciudad.
A las 14:25 horas, un hombre armado ingresó hasta un domicilio de la Calle Alamitos, frente al centro recreativo del Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, y disparó en varias ocasiones contra un joven, asesinándolo en el acto.
Casi de manera simultánea, pero en la Colonia Estero, un ataque armado dejó un hombre muerto y dos heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital.
La agresión a balazos se reportó a las 14:25 horas de este sábado sobre la calle Río de las Cañas y Principal, donde quedó un hombre sin vida.
Mientras que en la esquina de Río de las Cañas y Río San Lorenzo fueron localizados dos jóvenes heridos, quienes fueron atendidos en el lugar por socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Bomberos Veteranos.
También se reportó que en la Colonia Shimizu un hombre fue asesinado a balazos, mientras que en un acceso de playa de la zona hotelera de Mazatlán un hombre fue atacado a balazos.