Vandaliza un negocio en Los Mochis, intenta escapar en motocicleta y termina detenido

AHOME. _ Tras una persecución policial que culminó con el derrape de una motocicleta en la colonia Tabachines, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome capturaron a un sujeto señalado de haber ingresado a robar a una tienda de conveniencia en el fraccionamiento Montecarlo Residencial.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades preventivas, los hechos ocurrieron cuando los agentes patrullaban el sector y fueron alertados mediante un reporte de WhatsApp sobre un atraco en proceso en el establecimiento ubicado sobre la calle Suecia y el bulevar 10 de Mayo. En el mensaje se advertía que sujetos desconocidos habían quebrado los vidrios del comercio para ingresar.

Al aproximarse al lugar, los uniformados detectaron a dos hombres que intentaban darse a la fuga a bordo de una motocicleta Vento de color gris, modelo 2026, con placas de Sinaloa. El pasajero llevaba consigo una caja registradora. Al mismo tiempo, un empleado del establecimiento salió a la calle para señalar directamente a los tripulantes del vehículo como los responsables del ilícito.

Pese a que los agentes les marcaron el alto, los sospechosos aceleraron la marcha, desencadenando una persecución por varias vialidades la cuál concluyó en el cruce de la calle Lázaro Cárdenas y el Dren Mochicahui, en la colonia Tabachines, donde los ocupantes perdieron el control de la unidad y derraparon sobre el asfalto.

Tras la caída, ambos individuos abandonaron el botín y emprendieron la huida a pie en distintas direcciones. Uno de ellos logró escapar trepando a los techos de las viviendas contiguas, mientras que los efectivos policiales lograron darle alcance y someter a quien se identificó como Iván Alejandro “N”, mayor de edad y con residencia en el municipio de El Fuerte.

En el sitio del percance, los policías aseguraron la caja registradora con dinero en efectivo, múltiples cajetillas de cigarros, un tubo de metal utilizado para fracturar el cristal del inmueble y la motocicleta en la que se desplazaban.

El afectado relató a los oficiales que mediante el sistema de videovigilancia del local observó el momento exacto en que los delincuentes rompieron el vidrio para sustraer los objetos y el efectivo.

El detenido fue informado de sus derechos constitucionales y posteriormente trasladado ante la Unidad del Ministerio Público Especializada en Delitos de Robo a Comercio de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, donde se determinará su situación jurídica conforme al principio de presunción de inocencia.