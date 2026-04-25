$!Vandalizan autolavado e incendian auto en su interior en sector Santa Elena, Culiacán

Un autolavado fue objeto de actos vandálicos y el incendio de un auto en su interior, durante la noche de este sábado en el sector Santa Elena, al norte de Culiacán.
De acuerdo con primero reportes, la malla ciclónica del establecimiento fue derribada por sujetos desconocidos a bordo de un Chevrolet Spark. Una vez adentro, lo llevaron hasta el fondo del negocio y lo prendieron en llamas.
En el sitio se confirmó que el vehículo fue despojado previamente, en el sector Infonavit Humaya.
Según la información en el sitio, no se reportaron personas heridas durante los hechos, por lo que se redujo a daños materiales.
El local se ubica sobre la Calzada del Ecuador, cerca del bulevar Diamante, antes de llegar a la calle Meteoro.
Los reportes se emitieron aproximadamente a las 21:30 horas de este 25 de abril, lo que provocó la movilización de Bomberos Culiacán, así como de Policía Estatal y el Ejército Mexicano.
En este mismo establecimiento, el pasado 9 de abril fue atacado a balazos un hombre, presuntamente trabajador del autolavado.