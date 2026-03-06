Seguridad
Violencia

Vandalizan casa y queman auto en su cochera en la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán

El vehículo fue impactado contra la cochera de la vivienda y luego incendiado este viernes al norte de Culiacán; no se reportan personas lesionadas
Noroeste/Redacción
06/03/2026 21:00
CULIACÁN._ Un domicilio fue objeto de actos vandálicos durante la noche de este viernes en la colonia Rosario Uzárraga, al norte de Culiacán.

Como saldo de los hechos, un vehículo tipo sedán de color blanco fue estrellado contra la cochera de la vivienda, y posteriormente fue prendido en llamas.

Las flamas alcanzaron hasta el techo de la segunda planta, justo donde se encuentra un balcón de cristal.

El suceso ocurrió sobre la calle Cosmos, entre Moctezuma y Citlalic, antes de las 20:00 horas de este 6 de marzo.

Autoridades respondientes en el lugar informaron que no hubo personas afectadas físicamente, ya que al momento de los hechos la vivienda se encontraba deshabitada.

Personal del Ejército Mexicano acordonó la zona en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de investigar el atentado.

#Violencia
#Incendio
#Vandalismo
