$!Vandalizan casa y queman auto en su cochera en la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio fue objeto de actos vandálicos durante la noche de este viernes en la colonia Rosario Uzárraga, al norte de Culiacán. Como saldo de los hechos, un vehículo tipo sedán de color blanco fue estrellado contra la cochera de la vivienda, y posteriormente fue prendido en llamas.

Las flamas alcanzaron hasta el techo de la segunda planta, justo donde se encuentra un balcón de cristal. El suceso ocurrió sobre la calle Cosmos, entre Moctezuma y Citlalic, antes de las 20:00 horas de este 6 de marzo.