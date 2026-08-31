Vandalizan colegio privado en Culiacán y dejan corona fúnebre previo al regreso a clases

CULIACÁN. _ Una institución educativa privada que se ubica en el sector norponiente de Culiacán fue vandalizada durante los últimos minutos del domingo 30 de agosto. En la zona de ingreso al inmueble, a un costado de las letras con el nombre del plantel, personas desconocidas dejaron una corona fúnebre y pintaron un mensaje intimidatorio en la barda, previo al inicio del ciclo escolar.

El hallazgo de la ofrenda floral y de los daños a la fachada del edificio, localizado sobre el bulevar Villas del Río, en el fraccionamiento del mismo nombre, ocurrió tras un reporte realizado a la línea de emergencias 911.

Corporaciones de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio para resguardar el área, asegurar la corona fúnebre e iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se desplegó presencia de las fuerzas de seguridad en el inmueble para mantener vigilancia permanente en el sitio.