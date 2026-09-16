$!Vandalizan e incendian local comercial cerca de la Novena Zona Militar en Culiacán

CULIACÁN. _ Sujetos desconocidos dañaron e incendiaron un negocio de venta de ropa durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre, en la colonia Guadalupe Victoria, en el oriente de la capital de Sinaloa.

El establecimiento se localiza sobre la calle Fray Jerónimo de Mendieta, entre Abelardo Medina y vialidades aledañas, a corta distancia del perímetro de la Novena Zona Militar.