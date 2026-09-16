$!Vandalizan e incendian local comercial cerca de la Novena Zona Militar en Culiacán

CULIACÁN. _ Sujetos desconocidos dañaron e incendiaron un negocio de venta de ropa durante la madrugada de este miércoles 16 de septiembre, en la colonia Guadalupe Victoria, en el oriente de la capital de Sinaloa.
El establecimiento se localiza sobre la calle Fray Jerónimo de Mendieta, entre Abelardo Medina y vialidades aledañas, a corta distancia del perímetro de la Novena Zona Militar.
De acuerdo con los reportes, los responsables arribaron al inmueble en horas de la madrugada, causaron destrozos en la infraestructura y posteriormente le prendieron fuego antes de darse a la fuga.
El hecho movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes realizaron las maniobras necesarias hasta controlar y sofocar el fuego en el local.
El siniestro dejó pérdidas materiales estimadas en miles de pesos, concentradas principalmente en la mercancía y la estructura interna del comercio.
Al sitio acudieron corporaciones de seguridad para resguardar la zona, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron las diligencias correspondientes para recabar indicios e integrar la carpeta de investigación.
El área permanece bajo el resguardo de efectivos del Ejército Mexicano, quienes mantienen vigilancia a bordo de una patrulla militar.