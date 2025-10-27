Vandalizan e incendian por segunda vez una residencia en el sector Tres Ríos, en Culiacán

La madrugada de este lunes 27 de octubre una residencia ubicada del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán fue incendiada de manera intencional por un grupo de civiles, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

El hecho se registró durante las primeras horas del día en la esquina de las calles David Alfaro Siqueiros e Ignacio López Rayón, dentro del residencial Alameda.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos Culiacán para sofocar el siniestro, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva y otras corporaciones para resguardar la zona.

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar no se registraron personas lesionadas ya que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del ataque.

Versiones extraoficiales indican que esta sería la segunda ocasión que la misma propiedad es sujeto de daños, ya que anteriormente había sido vandalizada e incendiada.

Por esa razón, los propietarios habían reforzado accesos y cerraduras, sin embargo fue durante la madrugada que sujetos armados que se desplazaban en vehículos de modelo reciente habrían derribado el portón de la cochera para posteriormente prender fuego en la planta baja.

La intervención de bomberos permitió contener el fuego y evitar que se propagara a otros niveles de la vivienda o a casas aledañas.

El área quedó resguardada por personal militar y policial, mientras peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para determinar la causa del ataque e identificar a los responsables.