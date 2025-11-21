$!Vandalizan e incendian primaria en Bellavista, Culiacán; suspenden clases por seguridad

La mañana de este viernes, sujetos desconocidos vandalizaron e incendiaron una escuela primaria ubicada en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas en la escuela primaria estatal Emiliano Zapata, donde varios salones resultaron dañados por el fuego y se reportó el robo de algunos equipos.
Elementos de bomberos lograron controlar la situación, mientras que la administración del plantel suspendió clases para proteger a las y los estudiantes.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas afectadas ni sobre la localización o detención de quienes participaron en el ataque.
Este incidente se suma al reciente daño provocado contra un colegio privado en la colonia Guadalupe, en Culiacán, donde sujetos armados derribaron el portón principal con un vehículo y lo incendiaron.
En septiembre, también se registró la irrupción de civiles en una secundaria de Bacurimí, al noroeste de la ciudad, donde vandalizaron instalaciones y provocaron un incendio en la infraestructura educativa.