$!Vandalizan e incendian primaria en Bellavista, Culiacán; suspenden clases por seguridad

La mañana de este viernes, sujetos desconocidos vandalizaron e incendiaron una escuela primaria ubicada en la comisaría de Bellavista, al noroeste de Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 horas en la escuela primaria estatal Emiliano Zapata, donde varios salones resultaron dañados por el fuego y se reportó el robo de algunos equipos.

Elementos de bomberos lograron controlar la situación, mientras que la administración del plantel suspendió clases para proteger a las y los estudiantes.