$!Vandalizan e incendian una bodega en el Campo El Diez, al sur de Culiacán

Una bodega de madera fue prendido en fuego y vandalizado la noche de este lunes 2 de febrero por un grupo de civiles desconocidos en las inmediaciones del Campo El Diez, ubicado al sur de Culiacán.

Según primeros reportes, un grupo de sujetos arribaron al lugar para forzar y golpear el portón del inmueble con un vehículo, no sin antes grafitear la firma de un grupo del crimen organizado en la fachada principal.

Tras abrir un espacio del portón, los agresores ingresaron a la bodega para prenderla en llamas y provocar un incendio que dejaría fuertes daños materiales. Es de mencionar que el inmueble contenía en su mayoría objetos y pedazos hechos de madera, lo que facilitó la propagación del incendio.