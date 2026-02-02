$!Vandalizan e incendian una bodega en el Campo El Diez, al sur de Culiacán

Una bodega de madera fue prendido en fuego y vandalizado la noche de este lunes 2 de febrero por un grupo de civiles desconocidos en las inmediaciones del Campo El Diez, ubicado al sur de Culiacán.
Según primeros reportes, un grupo de sujetos arribaron al lugar para forzar y golpear el portón del inmueble con un vehículo, no sin antes grafitear la firma de un grupo del crimen organizado en la fachada principal.
Tras abrir un espacio del portón, los agresores ingresaron a la bodega para prenderla en llamas y provocar un incendio que dejaría fuertes daños materiales. Es de mencionar que el inmueble contenía en su mayoría objetos y pedazos hechos de madera, lo que facilitó la propagación del incendio.
Los agresores también prendieron en fuego un vehículo de redilas que se encontraba frente al inmueble incendiado, mismo que quedó en pérdida total debido a los daños.
El hecho se registró alrededor de las 20:00 horas por la avenida Del Dren, en un terreno de bodegas que se encuentra a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado, pasando el puente del Piggy Back.
Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al lugar para dar fe del hecho y aseguraron una zona. Más tarde llegó el equipo de Bomberos de Culiacán para hacer las maniobras correspondientes que ayuden a sofocar el siniestro.
Los tragahumos hicieron uso de dos pipas de agua para apagar las llamas y utilizaron también ventiladores especiales. Las autoridades infraestructura que solo se registraron daños materiales pues ninguna persona resultó lesionada.
Cabe señalar que en la zona se reportaron disparos de arma de fuego, sin embargo las autoridades informaron que en el lugar no se encontró ningún daño provocado por alguna bala y no se hallaron casquillos percutidos.