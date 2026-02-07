Vandalizan e incendian una casa durante la madrugada en sector Tres Ríos, en Culiacán

Una vivienda fue vandalizada e incendiada intencionalmente por un grupo de sujetos armados durante la madrugada de este sábado, en Culiacán.

El reporte del hecho indicó como punto un domicilio ubicado sobre la calle Frida Kahlo, entre Pedro Coronel y Diego Rivera, en Residencial Alameda del sector Tres Ríos.

Según informes, en el transcurso de las primeras horas de este sábado, un comando armado irrumpió y derrumbó el portón de la cochera con un vehículo, el cual posteriormente prendieron en fuego.

Las llamas consumieron el portón, además de alcanzar a quemar la estructura y fachada del domicilio.

De manera inicial, se descartó la presencia de personas al interior de la casa durante los hechos, por lo que el saldo se limitó a daños materiales.