Daño doloso

Vandalizan e incendian una casa en sector Montebello, en Culiacán

De manera simultánea en el sector se localizó a dos hombres con heridas de bala, desconociéndose si están relación al atentado contra la vivienda
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
19/12/2025 09:17
19/12/2025 09:17

Un domicilio fue atacado a balazos e incendiado por un grupo armado durante la noche de este jueves en el sector Montebello, en Culiacán.

Los hechos se reportaron alrededor de las 23:00 horas de este 18 de diciembre, sobre la calle Parnasso, entre Monte Pirineos y Monte Cáucaso.

De acuerdo con informes preliminares, al sitio arribó un grupo armado que utilizó un vehículo para derribar el portón del inmueble.

Posteriormente, la unidad fue incendiada y el fuego se propagó hacia la estructura de la vivienda.

De manera simultánea, a un par de calles del lugar, fueron localizadas dos personas con heridas de bala, quienes fueron trasladadas a una clínica.

Hasta el momento se desconoce si ambos hechos están relacionados o si corresponden a agresiones distintas.

