Vandalizan e incendian una cenaduría de la colonia La Amistad, en Culiacán

CULIACÁN._ Vandalizada y prendido en fuego, aparentemente de forma intencional, fue dañado un negocio de cenaduría durante la tarde de este jueves 11 de septiembre en la colonia La Amistad, en Culiacán.

Según informes, el hecho sucedió alrededor de las 13:00 horas en la calle José Vasconcelos, entre el bulevar Agricultores y frente a una gasolinera.

Se refiere que el inmueble había sido vandalizado por un grupo de civiles de manera intencional, quienes también procedieron a incendiarlo antes de emprender la huida. En el lugar solo se registraron daños materiales, pues ninguna persona resultó lesionada.

El siniestro fue reportado al número de emergencias 9-1-1, siendo luego controlado por equipo de Bomberos, quienes luego se retiraron al sofocar por completo las llamas. No obstante, el negoció quedó con quemaduras y daños en la fachada.

El hecho ocurrió casi de manera simultánea en que sujetos armados asesinaron a un escolta de la Secretaría de Seguridad Públicaestatal en la colonia Morelos y a la vez de un ataque armado e intento de despojo de vehículo en el fraccionamiento Villa Bonita.