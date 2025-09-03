$!Vandalizan e incendian vivienda abandonada en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una vivienda ubicada en la colonia Gabriel Leyva fue vandalizada e incendiada durante la madrugada de este miércoles, presuntamente con el uso de artefactos incendiarios, según reportes policiales.
El hecho fue reportado alrededor de las 02:00 horas en una casa ubicada sobre la calle Segunda Potrero del Llano. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el inmueble se encontraba deshabitado desde hace varios meses.
Testigos señalaron que un grupo de hombres irrumpió en el domicilio tras derribar una protección metálica y forzar la puerta principal. Una vez dentro, causaron daños en el interior de la vivienda y posteriormente habrían arrojado artefactos de fabricación casera para provocar el incendio, antes de darse a la fuga.
El siniestro fue atendido por elementos de Bomberos Mazatlán, tras el llamado inicial de la Policía Municipal, que fungió como primer respondiente. A pesar de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.
Las autoridades ya investigan el caso para determinar responsabilidades.