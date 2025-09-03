$!Vandalizan e incendian vivienda abandonada en la colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una vivienda ubicada en la colonia Gabriel Leyva fue vandalizada e incendiada durante la madrugada de este miércoles, presuntamente con el uso de artefactos incendiarios, según reportes policiales.

El hecho fue reportado alrededor de las 02:00 horas en una casa ubicada sobre la calle Segunda Potrero del Llano. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el inmueble se encontraba deshabitado desde hace varios meses.