$!Vandalizan e incendian vivienda en el sector Tres Ríos, en Culiacán; mujer resulta herida

CULIACÁN._ Un domicilio fue vandalizado e incendiado la noche de este sábado 20 de diciembre en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejando como saldo una mujer herida y daños materiales en el inmueble.
El siniestro se reportó alrededor de las 22:40 horas entre la calle Rolando Arjona y el bulevar Enrique Sánchez Alonso.
Según reportes preliminares, civiles armados irrumpieron en la vivienda y derribaron su portón con un vehículo, para luego prenderle fuego al inmueble desde su interior.
La vivienda, de color blanca y de dos pisos, fue consumida por las llamas, quedando con un tono ennegrecido en la fachada, con un vehículo en la cochera en pérdida total y con demás daños materiales debido a la magnitud del siniestro.
Además, durante el hecho se reportó que una adulta mayor de aproximadamente 60 años se encontraba en la vivienda cuando sucedió el ataque, por lo que se hizo una llamado a la línea de emergencias para que el equipo de rescate acudiera lo más pronto posible para atender el caso.
Personal de Bomberos de Culiacán arribó al punto y se encargó de rescatar a la mujer atrapada en la vivienda vandalizada, le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron hacia un hospital, ya que se reporta que presentó lesiones debido a lo ocurrido.
En tanto, los bomberos se encargaron de realizar las maniobras pertinentes para sofocar el incendio hasta controlarlo por completo. Al final quedaron varios escombros en la entrada, así como el portón y el vehículo totalmente consumidos por las llamas.
Policías de investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron más tarde para seguir con las diligencias e indagatorias, integrando el caso a una carpeta de investigación.