$!Vandalizan e incendian vivienda en el sector Tres Ríos, en Culiacán; mujer resulta herida

CULIACÁN._ Un domicilio fue vandalizado e incendiado la noche de este sábado 20 de diciembre en el sector Tres Ríos de Culiacán, dejando como saldo una mujer herida y daños materiales en el inmueble.

El siniestro se reportó alrededor de las 22:40 horas entre la calle Rolando Arjona y el bulevar Enrique Sánchez Alonso.

Según reportes preliminares, civiles armados irrumpieron en la vivienda y derribaron su portón con un vehículo, para luego prenderle fuego al inmueble desde su interior.

La vivienda, de color blanca y de dos pisos, fue consumida por las llamas, quedando con un tono ennegrecido en la fachada, con un vehículo en la cochera en pérdida total y con demás daños materiales debido a la magnitud del siniestro.