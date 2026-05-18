$!Vandalizan e incendian vivienda tras ataque armado en la Colonia Los Almendros, en Culiacán

Un domicilio fue vandalizado y atacado a balazos por civiles armados durante la tarde de este lunes 18 de mayo en la Colonia Los Almendros, en el sector Issstesin de Culiacán.

El atentado ocurrió sobre la Calle Segunda, entre Verdal y Alberquín, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y un incendio en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, los responsables utilizaron presuntamente un vehículo para impactar la cochera de la vivienda antes de disparar en repetidas ocasiones contra el inmueble.

Tras el choque, la unidad quedó encendida y comenzó a incendiarse, por lo que terminó saliéndose parcialmente de la cochera mientras era consumida por las llamas.