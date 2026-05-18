$!Vandalizan e incendian vivienda tras ataque armado en la Colonia Los Almendros, en Culiacán

Un domicilio fue vandalizado y atacado a balazos por civiles armados durante la tarde de este lunes 18 de mayo en la Colonia Los Almendros, en el sector Issstesin de Culiacán.
El atentado ocurrió sobre la Calle Segunda, entre Verdal y Alberquín, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego y un incendio en la zona.
De acuerdo con los primeros informes, los responsables utilizaron presuntamente un vehículo para impactar la cochera de la vivienda antes de disparar en repetidas ocasiones contra el inmueble.
Tras el choque, la unidad quedó encendida y comenzó a incendiarse, por lo que terminó saliéndose parcialmente de la cochera mientras era consumida por las llamas.
El fuego también alcanzó otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar, provocando daños materiales en ambas unidades automotrices.
En la escena quedaron regados múltiples casquillos percutidos de armas de grueso calibre, los cuales fueron asegurados por las autoridades.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para resguardar el área, mientras personal de Bomberos realizó maniobras para controlar y sofocar el incendio.
Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas derivadas de este ataque.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.
De manera preliminar, autoridades investigan si el atentado podría estar relacionado con el despojo de un vehículo registrado minutos antes, ya que se presume que dicha unidad habría sido utilizada para cometer la agresión.