Seguridad
|
Delincuencia

Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán

Autoridades sofocan conato de incendio en el establecimiento, sin que se reporten personas afectadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/09/2025 11:11
06/09/2025 11:11

La mañana de este sábado, civiles armados vandalizaron e intentaron incendiar un salón de eventos localizado en la colonia 21 de marzo, en Culiacán.

El establecimiento atacado se ubica sobre la calle General José María Yañez, entre Calixto Peña y José Valadez.

  • $!Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán
  • $!Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán
  • $!Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán

Como resultado, el portón del establecimiento fue derribado, mientras que algunos ventanales al interior del salón presentaban impactos de bala.

  • $!Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán
  • $!Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán
  • $!Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán

Cuerpos de Bomberos Culiacán arribaron al sitio y lograron sofocar el conato de incendio, sin que se haya reportado personas afectadas.

La zona también fue acordonada y asegurada por elementos de la Guardia Nacional.

#Ataque a balazos
#Delincuencia
#Connato de Incendio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube