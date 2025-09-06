$!Vandalizan e intentan incendiar un salón de eventos en la 21 de marzo, en Culiacán

La mañana de este sábado, civiles armados vandalizaron e intentaron incendiar un salón de eventos localizado en la colonia 21 de marzo, en Culiacán.
El establecimiento atacado se ubica sobre la calle General José María Yañez, entre Calixto Peña y José Valadez.
Como resultado, el portón del establecimiento fue derribado, mientras que algunos ventanales al interior del salón presentaban impactos de bala.
Cuerpos de Bomberos Culiacán arribaron al sitio y lograron sofocar el conato de incendio, sin que se haya reportado personas afectadas.
La zona también fue acordonada y asegurada por elementos de la Guardia Nacional.