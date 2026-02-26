$!Vandalizan negocio en el Centro de Escuinapa; comerciantes exigen mayor vigilancia

ESCUINAPA. _ Un establecimiento comercial ubicado en el primer cuadro de la ciudad amaneció este jueves con daños materiales en su fachada, producto de actos vandálicos.

El incidente, reportado a las autoridades municipales durante las primeras horas del día, ha generado incertidumbre. Hasta el momento, no se ha precisado si además de los daños exteriores fue sustraída mercancía o pertenencias del interior de las instalaciones.

La ubicación del negocio ha causado particular sorpresa entre los ciudadanos, al encontrarse a solo unos metros del mercado municipal y de la sede del Ayuntamiento, una zona que se supone de alta concurrencia.