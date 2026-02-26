$!Vandalizan negocio en el Centro de Escuinapa; comerciantes exigen mayor vigilancia

ESCUINAPA. _ Un establecimiento comercial ubicado en el primer cuadro de la ciudad amaneció este jueves con daños materiales en su fachada, producto de actos vandálicos.
El incidente, reportado a las autoridades municipales durante las primeras horas del día, ha generado incertidumbre. Hasta el momento, no se ha precisado si además de los daños exteriores fue sustraída mercancía o pertenencias del interior de las instalaciones.
La ubicación del negocio ha causado particular sorpresa entre los ciudadanos, al encontrarse a solo unos metros del mercado municipal y de la sede del Ayuntamiento, una zona que se supone de alta concurrencia.
Este hecho ocurre en un clima de creciente preocupación para el sector comercial. Recientemente, locatarios de la zona centro sostuvieron un encuentro con el Alcalde, Víctor Manuel Díaz Simental, para exponer la vulnerabilidad en la que se encuentran.
Durante la reunión, los comerciantes recalcaron la urgencia de intensificar los operativos de vigilancia, al calificar como “imparable” la incidencia de robos tanto en comercios como en casas habitación del sector.