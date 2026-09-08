$!Vandalizan un taller de mofles en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán

El inmueble dañado se encuentra sobre la avenida México 68, cerca del cruce con la calle Patricia.

Un establecimiento tipo taller de mofles fue vandalizado por sujetos armados, durante la noche de este martes en la colonia 10 de Mayo en, Culiacán.

Militares atendieron el reporte y confirmaron que un grupo de civiles utilizó un vehículo Toyota de color blanco, para derribar el cerco de acceso al negocio.

En el sitio no se reportaron personas lesionadas ni agredidas durante el evento.

Corporaciones de seguridad se apersonaron y aseguraron el área, para ponerla a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias de campo.