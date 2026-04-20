$!Vandalizan vivienda en Aguaruto, en Culiacán; militares y policías despliegan operativo

Un domicilio fue vandalizado la tarde-noche de este lunes 20 de abril en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán, lo que generó una movilización de corporaciones de seguridad luego de un reporte inicial por supuestas detonaciones de arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la calle del Olmo, en esquina con la calle Dalia, a un costado de un canal pluvial de la comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles ingresaron o causaron daños directos a la propiedad, por lo que vecinos alertaron al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Municipal y Policía Estatal, quienes al inspeccionar el inmueble descartaron indicios de disparos y establecieron que los daños correspondían a actos de vandalismo.

En la entrada de la vivienda fue localizado un vehículo sedán color blanco con el parabrisas trasero prácticamente destruido, presuntamente luego de que le lanzaran un objeto contundente.