$!Vandalizan vivienda en Stanza Cantabria, en Culiacán; impactan vehículo y le prenden en fuego

CULIACÁN._ Un domicilio fue vandalizado e incendiado durante la tarde de este miércoles 13 de mayo en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 18:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce del bulevar Paseo del Álamo y la avenida San Vicente de la Barquera.
De acuerdo con los primeros informes, civiles desconocidos utilizaron una camioneta tipo SUV blanca para impactarla contra el portón principal de la casa y posteriormente prenderle fuego.
Las llamas se propagaron rápidamente hacia el interior del inmueble de dos plantas, alcanzando incluso el segundo piso y provocando múltiples daños materiales tanto en la estructura como en el vehículo utilizado durante el ataque.
Al momento de los hechos no se reportaron personas dentro de la vivienda, por lo que no hubo lesionados ni intoxicados.
Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes aseguraron el área mientras Bomberos Culiacán realizaban maniobras para sofocar el incendio.
Luego de controlar las llamas, la unidad utilizada para el atentado quedó completamente calcinada dentro del inmueble.
Hasta el momento se desconoce si el vehículo contaba con reporte de robo o quién era su propietario, además de que no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.
Con este hecho, suman al menos seis inmuebles vandalizados o atacados en distintos sectores de Culiacán en los últimos tres días; dos casos ocurrieron el pasado lunes 11 de mayo, tres más el martes y este último registrado este miércoles.