$!Vandalizan vivienda en Stanza Cantabria, en Culiacán; impactan vehículo y le prenden en fuego

CULIACÁN._ Un domicilio fue vandalizado e incendiado durante la tarde de este miércoles 13 de mayo en el fraccionamiento Stanza Cantabria, al norte de Culiacán. El ataque fue reportado alrededor de las 18:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce del bulevar Paseo del Álamo y la avenida San Vicente de la Barquera.

De acuerdo con los primeros informes, civiles desconocidos utilizaron una camioneta tipo SUV blanca para impactarla contra el portón principal de la casa y posteriormente prenderle fuego. Las llamas se propagaron rápidamente hacia el interior del inmueble de dos plantas, alcanzando incluso el segundo piso y provocando múltiples daños materiales tanto en la estructura como en el vehículo utilizado durante el ataque.

Al momento de los hechos no se reportaron personas dentro de la vivienda, por lo que no hubo lesionados ni intoxicados. Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes aseguraron el área mientras Bomberos Culiacán realizaban maniobras para sofocar el incendio.