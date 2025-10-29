$!Vandalizan y balean un domicilio en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ La tarde-noche de este miércoles un grupo armado vandalizó y atacó a balazos un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.
El hecho se reportó cerca de las 19:00 horas, sobre la calle Tierra y Libertad, entre la avenida Revolución y Fray Andrés Tello del sector mencionado.
Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la casa, de dos plantas, presentaba impactos de bala en su fachada.
Asimismo, dentro del inmueble se localizó un vehículo completamente incendiado, además que el portón de la casa estaba derribado.
Pese a ello, no se reportaron personas afectadas por los hechos, ya que la vivienda al parecer estaba deshabitada.
El tránsito por la calle permanece obstaculizado por una patrulla del Ejército Mexicano, a la espera de que la Fiscalía General del Estado atienda el reporte.