$!Vandalizan y balean un domicilio en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ La tarde-noche de este miércoles un grupo armado vandalizó y atacó a balazos un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

El hecho se reportó cerca de las 19:00 horas, sobre la calle Tierra y Libertad, entre la avenida Revolución y Fray Andrés Tello del sector mencionado.

Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron que la casa, de dos plantas, presentaba impactos de bala en su fachada.