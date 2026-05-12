$!Vandalizan y balean una vivienda; además incendian un vehículo en El Palmito, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia la zona y localizaron una vivienda de dos plantas vandalizada en el cruce de las calles Constituyentes Pastor Rouaix y Tarascos.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 16:00 horas, luego de que vecinos del sector alertaran sobre múltiples detonaciones de arma de fuego, varias de ellas descritas como ráfagas.

Una vivienda fue vandalizada y atacada a balazos por civiles armados la tarde de este martes 12 de mayo en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán. Minutos después, un vehículo fue localizado incendiado a pocas calles del lugar.

En el sitio, las autoridades encontraron un vehículo sedán color azul estrellado contra el portón principal del inmueble, por lo que se presume que los agresores utilizaron la unidad para impactar intencionalmente la entrada de la casa.

Además, la fachada presentó múltiples impactos de bala en paredes y estructuras exteriores, mientras que sobre el pavimento quedaron regados varios casquillos percutidos.

A unas calles del lugar, sobre el cruce de Pastor Rouaix y Toltecas, fue localizado un vehículo envuelto en llamas. La unidad era sedán y de la marca Toyota, no obstante se desconoce de quién era propiedad.

Elementos de Bomberos Culiacán acudieron para sofocar el incendio; sin embargo, la unidad quedó completamente calcinada.

Tras los hechos, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en ambos puntos y procedieron a asegurar las escenas mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

Cabe señalar que las autoridades no reportaron personas lesionadas derivadas de estos hechos.