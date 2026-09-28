$!Vandalizan y balean una vivienda en Juntas del Humaya, en Culiacán

Una vivienda fue baleada, vandalizada y finalmente incendiada durante la noche de este lunes, en el sector Juntas del Humaya, en la zona noroeste de Culiacán.

En el interior del domicilio se encontraba una adulta mayor y dos menores de edad, quienes resultaron ilesos tras ser auxiliados por socorristas, sin embargo, la mujer fue atendida por crisis nerviosa.

En la fachada de la vivienda quedaron alrededor de 10 orificios por impactos de bala y un mensaje en el que una facción del crimen organizado se adjudicó el hecho.