$!Vandalizan y balean una vivienda en Juntas del Humaya, en Culiacán

Una vivienda fue baleada, vandalizada y finalmente incendiada durante la noche de este lunes, en el sector Juntas del Humaya, en la zona noroeste de Culiacán.
En el interior del domicilio se encontraba una adulta mayor y dos menores de edad, quienes resultaron ilesos tras ser auxiliados por socorristas, sin embargo, la mujer fue atendida por crisis nerviosa.
En la fachada de la vivienda quedaron alrededor de 10 orificios por impactos de bala y un mensaje en el que una facción del crimen organizado se adjudicó el hecho.
El domicilio agredido se encuentra en el cruce de la calle 18 de Febrero y la avenida Berenjena; alrededor de las 20:15 horas de este 28 de septiembre se reportó el atentado.
Elementos de Bomberos Culiacán se trasladaron al sitio para sofocar las llamas y auxiliar a las víctimas que estaban en el interior, y posteriormente el lugar fue acordonado por agentes del Ejército Mexicano y Guardia nacional.
Alrededor de una hora después del evento arribaron al sitio peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes procesaron la escena y recabaron indicios a fin de esclarecer los acontecimientos.