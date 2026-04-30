$!Vandalizan y balean vivienda en Portalegre; el inmueble también fue incendiado

CULIACÁN. _ Una vivienda ubicada en el sector Portalegre, al norte de Culiacán, resultó con severos daños tras ser vandalizada, atacada a balazos e incendiada durante la madrugada de este jueves 30 de abril. El hecho se registró sobre la vialidad principal de la privada denominada Portalegre, donde sujetos armados arribaron en un vehículo y forzaron el acceso al área residencial. Durante su ingreso, los agresores derribaron el portón de la privada y destruyeron al menos dos cámaras de videovigilancia instaladas en el lugar.

Una vez dentro, los responsables se dirigieron hacia un domicilio de dos niveles, ubicado cerca del acceso, el cual fue blanco directo de la agresión.

De acuerdo con lo observado en el sitio, la vivienda presenta visibles daños en su fachada: el portón principal quedó desprendido y colapsado hacia el exterior, mientras que los cristales del balcón en la planta alta están completamente destrozados. Además, la parte superior del inmueble muestra huellas de fuego y hollín, evidenciando que las llamas alcanzaron el segundo nivel.

En la zona de la cochera también se registró un incendio, el cual habría sido provocado de manera intencional y se extendió hacia el interior de la propiedad, causando afectaciones estructurales y materiales. A pesar de la magnitud del ataque, no se reportaron personas lesionadas, ya que el inmueble se encontraba deshabitado al momento de los hechos.