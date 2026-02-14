Seguridad
Agresión

Vandalizan y disparan contra local de venta de gorras en Las Quintas, Culiacán

En el asfalto quedaron regados casquillos de arma larga; hasta el momento no se registran personas afectadas físicamente por el hecho
14/02/2026 13:36
Un local comercial, aparentemente de venta de gorras y sombreros, fue vandalizado y atacado a disparos en la Colonia Las Quintas, en Culiacán.

El hecho se reportó cerca de las 12:30 horas, en una plaza comercial ubicada sobre el Bulevar Eldorado, entre las calles Isla de Cozumel e Isla del Socorro.

El establecimiento atacado se encuentra en la segunda planta del centro comercial, y presentó las puertas abiertas por la fuerza, así como impactos de bala en el vidrio frontal y en paredes interiores.

Sobre el asfalto del bulevar quedaron regados casquillos de grueso calibre que fueron utilizados en el atentado.

Hasta el momento no se reportan personas afectadas físicamente por el hecho, mientras elementos del Ejército Mexicano aseguraron la zona.

