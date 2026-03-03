$!Vandalizan y queman casa y vehículo en Loma de Tamazula, al noreste de Culiacán

Una agresión en Loma de Tamazula dejó como saldo una vivienda vandalizada e incendiada, así como un vehículo calcinado, al oriente de Culiacán.

El siniestro ocurrió sobre la calle Galileo, entre Benito Flores o Primera y la calle Segunda o Sanalona, cerca de las 18:30 horas.

Los agresores utilizaron el automóvil compacto para derribar el portón de la cochera, y posteriormente prendieron fuego al auto y vivienda.

La unidad motriz terminó calcinada, mientras que la fachada del domicilio quedó con rastros de las llamas.