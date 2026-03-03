$!Vandalizan y queman casa y vehículo en Loma de Tamazula, al noreste de Culiacán

Una agresión en Loma de Tamazula dejó como saldo una vivienda vandalizada e incendiada, así como un vehículo calcinado, al oriente de Culiacán.
El siniestro ocurrió sobre la calle Galileo, entre Benito Flores o Primera y la calle Segunda o Sanalona, cerca de las 18:30 horas.
Los agresores utilizaron el automóvil compacto para derribar el portón de la cochera, y posteriormente prendieron fuego al auto y vivienda.
La unidad motriz terminó calcinada, mientras que la fachada del domicilio quedó con rastros de las llamas.
De manera preliminar, las autoridades respondientes informaron que no hubo personas afectadas al interior de la residencia al momento de los hechos.
Este domicilio se ubica a menos de un kilómetro de otra casa y vehículo incendiados, que una hora después fueron reportados en Riberas de Tamazula.
El perímetro fue acordonado por elementos de seguridad y posteriormente intervinieron policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, para determinar las causas del siniestro.