$!Vandalizan y saquean el templo Nuestra Señora de Lourdes en la colonia Nuevo Horizonte en Los Mochis

AHOME. _ Una profunda conmoción e indignación embarga a la comunidad católica del surponiente de Los Mochis, luego de que delincuentes ingresaran a las instalaciones de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes para cometer un atraco y ocasionar severos daños en distintas áreas sagradas del templo.
El atraco se perpetró al amparo de la oscuridad de la madrugada en el recinto religioso ubicado sobre el cruce de las calles Juan José Ríos y Óscar Aguilar Pereira, en el fraccionamiento Nuevo Horizonte.
Aprovechando la falta de vigilancia a esa hora, los invasores forzaron los accesos para ingresar al inmueble. Una vez adentro, arremetieron contra los altares principales y violentaron los accesos de la oficina del párroco.
De ese punto sustrajeron varios miles de pesos en efectivo, recurso que correspondía a las recolectas de las limosnas y a los cobros por estipendios de misas del recinto.
El hecho fue descubierto durante la mañana, cuando el personal encargado de abrir el templo llegó para realizar sus labores cotidianas y encontró desorden, daños en las instalaciones y la falta de dinero.
Ante esta situación, dio aviso inmediato al sacerdote responsable, quien solicitó la intervención de las autoridades.
Elementos policiacos acudieron al lugar para resguardar la zona y facilitar las labores de los peritos e investigadores de la Fiscalía, quienes se encargarán de recabar indicios para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si el templo cuenta con cámaras de videovigilancia cuyas grabaciones permitan identificar a los responsables o establecer la ruta que siguieron para escapar.