$!Vandalizan y saquean el templo Nuestra Señora de Lourdes en la colonia Nuevo Horizonte en Los Mochis

AHOME. _ Una profunda conmoción e indignación embarga a la comunidad católica del surponiente de Los Mochis, luego de que delincuentes ingresaran a las instalaciones de la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes para cometer un atraco y ocasionar severos daños en distintas áreas sagradas del templo.

El atraco se perpetró al amparo de la oscuridad de la madrugada en el recinto religioso ubicado sobre el cruce de las calles Juan José Ríos y Óscar Aguilar Pereira, en el fraccionamiento Nuevo Horizonte.

Aprovechando la falta de vigilancia a esa hora, los invasores forzaron los accesos para ingresar al inmueble. Una vez adentro, arremetieron contra los altares principales y violentaron los accesos de la oficina del párroco.

De ese punto sustrajeron varios miles de pesos en efectivo, recurso que correspondía a las recolectas de las limosnas y a los cobros por estipendios de misas del recinto.