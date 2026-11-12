Ve CEDH viable crear área femenil en penal de Aguaruto, pero pide renovar instalaciones

CULIACÁN. _ La Comisión Estatal de los Derechos Humanos considera viable habilitar un área exclusiva para mujeres privadas de la libertad en el penal de Aguaruto, en Culiacán, como plantea la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH en Sinaloa advirtió que el proyecto debe contemplar la renovación de las instalaciones y una mejor administración penitenciaria.

Señaló que separar a hombres y mujeres es necesario ante los problemas que representa mantener a ambas poblaciones dentro de un mismo centro penitenciario.

“Hasta hoy ha habido muchos problemas porque en las mismas instalaciones hay mujeres y hay hombres. Entonces, la separación creo que no debe ser una cosa a reprobar”, expresó.

Sin embargo, advirtió que las instalaciones de Aguaruto tienen más de medio siglo de antigüedad, por lo que consideró necesario que sean acondicionadas adecuadamente para garantizar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.

“Esperemos que se acondicione bien porque las instalaciones tienen más de medio siglo y deben de cambiarse”, manifestó.

Loza Ochoa agregó que la separación de la población penitenciaria también debe acompañarse de una mejor administración y de una actualización del modelo bajo el que operan las cárceles.

“Esperemos que la administración sea mejor a partir de que no solamente haya separación de sexos en las cárceles, sino que mejore sobre todo el tipo de administración”, señaló.

La propuesta fue planteada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López. Este miércoles informó ante medios de comunicación que se analiza remodelar una parte del penal de Aguaruto para concentrar ahí a las mujeres privadas de la libertad, mientras el resto de las instalaciones podría continuar albergando población masculina.

El funcionario explicó que Sinaloa no cuenta actualmente con un centro penitenciario exclusivo para mujeres y que el proyecto busca aprovechar la infraestructura existente. No obstante, todavía no se define cómo quedaría distribuida la población penitenciaria.

Esto, tras anunciarse el nuevo centro penitenciario que será construido con recursos federales y a petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de dos riñas con armas de fuego y armas blancas ocurridas en el penal de Mazatlán durante octubre y que dejaron 11 reos sin vida y un niño de dos años, así como 17 heridos.