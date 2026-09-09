Vecinos someten a joven tras gritos de auxilio; Fiscalía investiga presunta agresión sexual a adulta mayor en Los Mochis

AHOME. _ Un acto de engaño que culminó en violencia fue frustrado gracias a la solidaridad vecinal en el fraccionamiento Nuevo Horizonte en Los Mochis. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arrestaron a un joven tras ser señalado de irrumpir en una vivienda, amenazar con un cuchillo y agredir sexualmente a una mujer de la tercera edad.

Los hechos se registraron en una casa ubicada en el cruce de las calles Ruperto L. Paliza y Miguel L. Ceceña, cerca de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

De acuerdo con los reportes, el presunto agresor ingresó por la parte posterior del domicilio. Al encontrarse con la propietaria, una mujer de poco más de 60 años argumentó estar huyendo de unos persecutores y le pidió permiso para resguardarse en el patio.