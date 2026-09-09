Vecinos someten a joven tras gritos de auxilio; Fiscalía investiga presunta agresión sexual a adulta mayor en Los Mochis

AHOME. _ Un acto de engaño que culminó en violencia fue frustrado gracias a la solidaridad vecinal en el fraccionamiento Nuevo Horizonte en Los Mochis. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arrestaron a un joven tras ser señalado de irrumpir en una vivienda, amenazar con un cuchillo y agredir sexualmente a una mujer de la tercera edad.
Los hechos se registraron en una casa ubicada en el cruce de las calles Ruperto L. Paliza y Miguel L. Ceceña, cerca de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.
De acuerdo con los reportes, el presunto agresor ingresó por la parte posterior del domicilio. Al encontrarse con la propietaria, una mujer de poco más de 60 años argumentó estar huyendo de unos persecutores y le pidió permiso para resguardarse en el patio.
Minutos después de solicitarle agua, el sujeto aprovechó la vulnerabilidad de la señora, sacó un cuchillo de cocina que llevaba consigo, la sometió y la llevó por la fuerza a una de las habitaciones.
Durante el ataque físico y sexual, la víctima comenzó a gritar por ayuda. El ruido alertó a dos menores de edad presuntamente sus nietos quienes se encontraban en otro cuarto, y salieron asustados a la calle para pedir auxilio.
Al escuchar el llamado de los niños, un grupo de vecinos irrumpió en la casa. logrando someter y neutralizar al individuo, reteniéndolo en el piso.
Tras el reporte al C-4, los agentes preventivos arribaron al lugar, aseguraron el arma blanca en la escena y arrestaron al agresor.
Las autoridades identificaron al detenido como Yojan Fernando “N”, de 24 años, con domicilio en el ejido México. Tras ser reconocido plenamente por la víctima ante los oficiales, fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos Sexuales de la Vicefiscalía Regional Zona Norte.
Actualmente, las autoridades investigadoras integran los datos de prueba en la carpeta correspondiente para determinar la responsabilidad legal del imputado por estos hechos.