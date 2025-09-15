$!Vehículo abandonado en el sector Del Valle fue por un robo a un banco; dentro aseguran un arma de fuego

Tras cometer un robo a un banco fue que se dejó abandonado un vehículo durante la mañana de este lunes en el sector Del Valle de la ciudad de Culiacán. Al inspeccionarlo, las autoridades localizaron un arma de fuego.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, un reporte emitido al 9-1-1 sobre un robo a un banco de Culiacán fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Policía Estatal Preventiva los que recorrieron la zona en donde se registró el atraco.

Fue en las inmediaciones del bulevar Aeropuerto donde el personal estatal localizó el vehículo abandonado, del cual se reportó que había sido ocupado por los ladrones para escapar.

Dentro de la unidad también se encontró un arma de fuego corta, por lo que se procedió a realizar su aseguramiento. Refieren que los responsables del robo habían dejado la unidad junto con el arma en el sitio ante la presión de las autoridades.