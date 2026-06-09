$!Vehículo de valores se impacta por alcance contra un tráiler en el distribuidor vial ‘El Trébol’, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Durante la tarde de este martes 9 de junio, una unidad blindada de transporte de efectivo protagonizó un aparatoso accidente vial a la altura del distribuidor vial El Trébol, al norte del municipio de Ahome, dejando como saldo cuantiosos daños materiales en la parte frontal del vehículo, así como una rápida movilización de los cuerpos de rescate.
De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta de valores circulaba en dirección al sur sobre la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte. Al aproximarse al distribuidor vial, la unidad no logró disminuir su velocidad a tiempo y se impactó por alcance contra la parte trasera de un tráiler con caja de redilas.
El vehículo de carga pesada se encontraba realizando maniobras para incorporarse a un camino de terracería con dirección al poniente justo en el momento de la colisión, lo que provocó que el frente de la unidad blindada quedara completamente destrozado.
Fueron los propios automovilistas que transitaban por la zona quienes, al presenciar el percance, alertaron a los números de emergencia 911. Al sitio arribaron los paramédicos del municipio de Ahome quienes brindaron la atención prehospitalaria a los tres tripulantes que viajaban en la camioneta de valores. Se confirmó que dos de ellos presentaron lesiones derivado del golpe; sin embargo, tras ser valorados, se determinó que no requerían ser trasladados a un hospital.
Elementos de Bomberos de Los Mochis intervinieron oportunamente para controlar y neutralizar un derrame de combustible sobre la cinta asfáltica, mitigando cualquier riesgo de incendio o un percance secundario.
Al lugar arribaron también los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal quienes acordonaron el área con conos preventivos y coordinaron el flujo vehicular para evitar mayores embotellamientos en este importante nodo carretero, posteriormente se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.
Una vez concluidas las diligencias de ley, las unidades involucradas fueron retiradas del lugar, permitiendo que la circulación de la rúa estatal fuera reabierta en su totalidad.