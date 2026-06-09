$!Vehículo de valores se impacta por alcance contra un tráiler en el distribuidor vial ‘El Trébol’, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Durante la tarde de este martes 9 de junio, una unidad blindada de transporte de efectivo protagonizó un aparatoso accidente vial a la altura del distribuidor vial El Trébol, al norte del municipio de Ahome, dejando como saldo cuantiosos daños materiales en la parte frontal del vehículo, así como una rápida movilización de los cuerpos de rescate.

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta de valores circulaba en dirección al sur sobre la carretera estatal Los Mochis-El Fuerte. Al aproximarse al distribuidor vial, la unidad no logró disminuir su velocidad a tiempo y se impactó por alcance contra la parte trasera de un tráiler con caja de redilas.

El vehículo de carga pesada se encontraba realizando maniobras para incorporarse a un camino de terracería con dirección al poniente justo en el momento de la colisión, lo que provocó que el frente de la unidad blindada quedara completamente destrozado.