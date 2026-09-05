Vehículo embiste y mata a peatón en Batamote; el conductor se da a la fuga

GUASAVE._ Un hombre perdió la vida la tarde de este sábado 5 de septiembre al ser arrollado por un automovilista que se dio a la fuga sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la sindicatura de Benito Juárez, también conocida como Batamote.

Las líneas de emergencia recibieron el reporte por parte de automovilistas que transitaban por el cruce de la vía federal y la Calle 15, quienes alertaron a las autoridades sobre una persona tirada en plena cinta asfáltica, en el carril de alta velocidad.

Datos recabados por parte de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que atendieron como primeros respondientes indican que la unidad presuntamente responsable es un automóvil Nissan Sentra, color gris, cuyo conductor huyó con dirección al sur del estado.

Al confirmar la presencia del cuerpo tendido bocabajo sobre el pavimento, los policías solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Guasave, evaluaron a la víctima y dictaminaron que ya había fallecido a causa de las severas lesiones sufridas en el impacto.

La víctima no portaba identificacion alguna. Las autoridades detallaron las características, ya que se trata de un varón de aproximadamente 1.80 metros de estatura, complexión delgada y cabello corto. Vestía una camisa tipo polo y pantalón de vestir, ambos de color café, y se encontraba descalzo.

Tras confirmarse el deceso, los elementos preventivos acordonaron la escena con cinta perimetral para desviar el tráfico y evitar un nuevo accidente, resguardando el área a la espera de las autoridades ministeriales.

Más tarde, el grupo de investigación Argos y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar las diligencias de ley y el levantamiento de evidencias en el lugar del siniestro.

Finalmente, los restos fueron trasladados a una funeraria de guardia en la ciudad de Guasave, donde permanecerán a la espera de ser identificados y reclamados por sus familiares, mientras que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para rastrear el sedán gris y dar con el responsable.