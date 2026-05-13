Vehículo ligado a caso Cuén no estaba en pensión incendiada: FGE

La camioneta pick up relacionada con el asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda no se encontraba en la pensión vehicular de la Fiscalía General del Estado, la cual se incendió este 12 de mayo, aseguró la propia institución.

La Fiscalía emitió una nota aclaratoria referente a esta unidad, ante presunta información trascendida en redes sociales.

“Al respecto, esta institución aclara que dicho vehículo se encuentra a disposición material de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que mantiene bajo su resguardo la unidad, por lo que no se encontraba en el sitio donde ocurrió el incendio”, difundió la FGE.

En registros periodísticos, Noroeste constató que el 13 de agosto de 2024, un mes después de ocurrido el crimen contra Cuén Ojeda, y días después de que la FGR atrajo el caso, la camioneta fue sacada de la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía de Sinaloa, para ser ingresada a la pensión de la FGR.

El homicidio del ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cometido el 25 de julio de 2024, pasó a manos de la autoridad federal, tras petición del ahora Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un evento público realizado en Culiacán el 10 de agosto de 2024.

Días después de tomar la investigación, la FGR expuso una serie de inconsistencias en el peritaje y diligencias del crimen, y presumió que la autoridad local hizo un montaje sobre los hechos, al tener como móvil del asesinato un presunto intento de despojo de vehículo, en el que dispararon a Cuén en una gasolinera ubicada en la salida norte de Culiacán.

Los primeros avances de la FGR apuntaron a que el homicidio de Melesio Cuén, habría estado relacionado con la presunta privación de la libertad de Ismael Zambada García, y se habrían dado el mismo día y en el mismo lugar, en Huertos del Pedregal, al noroeste de Culiacán.