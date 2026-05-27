$!Vehículo oficial del DIF se incendia tras accidente en el Valle del Carrizo

EL CARRIZO, Ahome._ Declarado como pérdida total terminó un automóvil perteneciente al Sistema DIF tras protagonizar un fuerte choque y posteriormente incendiarse durante este miércoles sobre la carretera Internacional México 15, en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocida como El Carrizo. A pesar de lo alarmante de las llamas, las autoridades confirmaron saldo blanco en cuanto a personas lesionadas.
El siniestro tuvo lugar a la altura del Poblado 6, en los carriles que corren con dirección de sur a norte. Según los datos recabados por las autoridades en el sitio, el percance se originó cuando el conductor de un automóvil sedán Toyota Camry, de color gris, circulaba de norte a sur e intentó tomar un retorno para cambiar de sentido. Durante la maniobra, el chofer del Toyota presuntamente no se percato de que se aproximaba el vehículo Chevrolet Aveo, el cual no pudo frenar a tiempo y terminó impactándose violentamente contra la parte trasera del Camry.
Consecuencia del fuerte impacto frontal, el motor del Aveo comenzó a incendiarse rápidamente. En una rápida reacción, tanto el conductor como los pasajeros de la unidad del DIF lograron abandonar el habitáculo y ponerse a salvo sobre el acotamiento antes de que el fuego envolviera por completo el vehículo.
Conductores que transitaban por la zona federal y observaron la densa columna de humo alertaron a los números de emergencias 911. Minutos después, arribaron elementos de Bomberos con base en El Carrizo y personal de apoyo desde Los Mochis.
Aunque los tragahumo desplegaron sus líneas y sofocaron la conflagración, las llamas ya habían avanzado con tal rapidez que consumieron el vehículo en su totalidad, incluyendo los objetos que se encontraban en el interior.
Al lugar de la emergencia también acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (Summa). Los socorristas valoraron a los involucrados de ambos vehículos, confirmando que sólo presentaban crisis nerviosa y golpes leves, por lo que nadie requirió ser trasladado a un hospital.
Finalmente, efectivos de la Guardia Nacional División Caminos hicieron acto de presencia para resguardar la zona, levantar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades y coordinar el retiro de los vehículos siniestrados mediante el uso de grúas.
El tránsito vehicular sobre la rúa federal no tuvo que ser cerrado, debido a que la unidad calcinada quedó estacionada sobre el acotamiento, permitiendo el flujo continuo de los demás automovilistas.