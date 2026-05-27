$!Vehículo oficial del DIF se incendia tras accidente en el Valle del Carrizo

EL CARRIZO, Ahome._ Declarado como pérdida total terminó un automóvil perteneciente al Sistema DIF tras protagonizar un fuerte choque y posteriormente incendiarse durante este miércoles sobre la carretera Internacional México 15, en la sindicatura de Villa Gustavo Díaz Ordaz, mejor conocida como El Carrizo. A pesar de lo alarmante de las llamas, las autoridades confirmaron saldo blanco en cuanto a personas lesionadas.

El siniestro tuvo lugar a la altura del Poblado 6, en los carriles que corren con dirección de sur a norte. Según los datos recabados por las autoridades en el sitio, el percance se originó cuando el conductor de un automóvil sedán Toyota Camry, de color gris, circulaba de norte a sur e intentó tomar un retorno para cambiar de sentido. Durante la maniobra, el chofer del Toyota presuntamente no se percato de que se aproximaba el vehículo Chevrolet Aveo, el cual no pudo frenar a tiempo y terminó impactándose violentamente contra la parte trasera del Camry.

Consecuencia del fuerte impacto frontal, el motor del Aveo comenzó a incendiarse rápidamente. En una rápida reacción, tanto el conductor como los pasajeros de la unidad del DIF lograron abandonar el habitáculo y ponerse a salvo sobre el acotamiento antes de que el fuego envolviera por completo el vehículo.

Conductores que transitaban por la zona federal y observaron la densa columna de humo alertaron a los números de emergencias 911. Minutos después, arribaron elementos de Bomberos con base en El Carrizo y personal de apoyo desde Los Mochis.