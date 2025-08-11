$!Vehículo queda en pérdida total tras incendiarse en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN._ En pérdida total quedó un vehículo durante la tarde-noche de este lunes 11 de agosto tras incendiarse en la vía pública de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.
El siniestro se registró poco antes de las 19:00 horas en el cruce de la avenida 21 de Marzo y la calle Valentín Canalizó. Según se refiere, el incendio se originó por una falla eléctrica.
Mediante un llamado al número de emergencias 9-1-1 se solicitó la intervención de los Bomberos de Culiacán, los cuales arribaron para controlar con éxito el incendio que no dejó a ninguna persona lesionada o intoxicada.
La marca del automóvil se desconoce, pero se trata de un tipo sedán del cual se presume en el lugar habría sido de modelo reciente. Al final la unidad quedó totalmente consumida por las llamas del fuego, sobre todo desde la parte frontal de la carrocería.
Las autoridades hicieron uso de una grúa para remolcar el vehículo incendiado y lo llevaron hacia la pensión correspondiente. En tanto, el tramo del cruce de ambas calles se volvió a habilitar para el paso de los demás automóviles.