$!Vehículo queda en pérdida total tras incendiarse en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN._ En pérdida total quedó un vehículo durante la tarde-noche de este lunes 11 de agosto tras incendiarse en la vía pública de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

El siniestro se registró poco antes de las 19:00 horas en el cruce de la avenida 21 de Marzo y la calle Valentín Canalizó. Según se refiere, el incendio se originó por una falla eléctrica.

Mediante un llamado al número de emergencias 9-1-1 se solicitó la intervención de los Bomberos de Culiacán, los cuales arribaron para controlar con éxito el incendio que no dejó a ninguna persona lesionada o intoxicada.