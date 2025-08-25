$!Vehículo se incendia por falla mecánica y queda en pérdida total en la colonia Amado Nervo, en Culiacán

CULIACÁN. _ En pérdida total quedó un vehículo luego de prenderse en fuego durante la tarde de este lunes 25 de agosto en la colonia Amado Nervo, en Culiacán.

La unidad incendiada es un Jetta GLI modelo 2014. Testigos en el lugar informaron que el siniestro fue provocado por una falla mecánica, la cual generó llamas que se propagaron rápidamente por todo el vehículo.