$!Vehículo se incendia por falla mecánica y queda en pérdida total en la colonia Amado Nervo, en Culiacán

CULIACÁN. _ En pérdida total quedó un vehículo luego de prenderse en fuego durante la tarde de este lunes 25 de agosto en la colonia Amado Nervo, en Culiacán.
La unidad incendiada es un Jetta GLI modelo 2014. Testigos en el lugar informaron que el siniestro fue provocado por una falla mecánica, la cual generó llamas que se propagaron rápidamente por todo el vehículo.
Según reportes, el incendio se registró poco antes de las 15:00 horas, frente a un domicilio que se ubica en el cruce de la calle Segunda y De la Memoria. El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando la movilización de los Bomberos de Culiacán para apagar el incendio, además de los elementos del Ejército Mexicano para asegurar la zona.
Los elementos del cuerpo de bomberos utilizaron mangueras de agua para controlar y extinguir el fuego, al tiempo que evacuaron a las personas cercanas al siniestro para evitar riesgos de lesiones o intoxica.
El vehículo quedó con daños incalculables, dejándolo prácticamente en pérdida total. Al terminar con las labores, las autoridades se retiraron y se le dio aviso a una grúa para movilizar la unidad incendiada hacia la pensión correspondiente.