Vehículos robados en Sinaloa: los ubican en circulación, con placas sobrepuestas, series alteradas y en yonkes

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, informó que el operativo para la localización de vehículos robados ha permitido detectar unidades en circulación con placas sobrepuestas y números de serie alterados, además de vehículos despiezados en yonkes, principalmente en Culiacán y sus sindicaturas.

Rentería Schazarino explicó que la estrategia contra el robo de vehículos se desarrolla a través de un grupo interinstitucional conformado por tres mesas de trabajo: la mesa operativa, encabezada por la Guardia Nacional; la mesa de judicialización e investigación, a cargo de la Fiscalía General del Estado; y la mesa de normatividad, coordinada por la autoridad estatal de movilidad.

Como resultado de estas acciones, hasta el momento se han localizado 53 vehículos, muchos de ellos mientras circulaban en calles y vialidades, sin encontrarse en estacionamientos ni en resguardo.

Durante las revisiones, las autoridades detectaron series alteradas, placas sobrepuestas y otras anomalías que abrieron tres o cuatro líneas de investigación, entre ellas la venta de vehículos con reporte de robo.

El Secretario señaló que algunos de estos automóviles son comercializados aun cuando el comprador conoce la procedencia irregular, lo que forma parte de las indagatorias que ahora atiende la Fiscalía.

“Hasta ahorita van 53 vehículos, se están ahí ya viendo líneas de investigación una es la venta de vehículos con reporte de robo por cómo los venden, quien los compra sabe que viene de alguna procedencia dudosa. También encontramos número de series alterados, también contamos otros que no tienen reporte de robo, pero tienen la placa sobrepuestas, estamos hablando de tres o cuatro líneas de investigación que tendrá que atender la mesa de judicialización e investigación”, explicó.

Además, recordó que durante los primeros días del operativo, el 15 y 16 de enero, fueron localizados en yonkes entre ocho y nueve vehículos despiezados, varios de ellos con reportes de robo correspondientes a 2024 y 2025, lo que evidenció la existencia de puntos de desmantelamiento.

En cuanto a las cifras generales, Rentería Schazarino indicó que en 2025 se han registrado más de 6 mil robos de vehículos en Sinaloa, con una recuperación cercana al 50 por ciento, lo que ha llevado a reforzar las acciones operativas y de investigación para inhibir este delito.

Respecto a la falta de personas detenidas, explicó que muchos vehículos son ubicados en circulación o abandonados, y que la identificación de números de serie alterados requiere personal especializado de la Fiscalía, por lo que no siempre es posible realizar detenciones inmediatas en el momento del hallazgo.

“Ahorita los vehículos estamos yendo a los poblados cercanos de aquí de Culiacán, acá en las sindicaturas, se enteran de lo operativo, los encontramos en las calles, no están en los estacionamientos y ahí es donde se están revisando. Ahora bien, es muy importante la participación de la fiscalía del Estado porque ellos tienen la capacidad con el personal adiestrado para detectar un número de serie alterado, por ejemplo, que no cualquier autoridad lo hace y eso también lo estamos llevando a cabo, por eso no hay detenidos”.

Señaló que el posible autorobo de vehículos es una línea de investigación abierta, aunque aclaró que hasta el momento no existen elementos concretos que la confirmen.