$!“Venimos de vacaciones a trabajar”: la historia de dos niños hallados en un crucero de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos menores de 9 y 10 años de edad fueron resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) y personal del Sistema DIF Culiacán, luego de ser localizados mientras realizaban actividades laborales en un crucero vial de la ciudad.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido del programa “Juega tu papel”, impulsado por el DIF Sinaloa para prevenir y erradicar el trabajo infantil, en el que participan integrantes de la Célula de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la Violencia de Género (CRIPAVIG), policías municipales y personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los menores fueron encontrados en uno de los principales cruceros de Culiacán. Al acercarse los agentes, los niños mostraron temor y dificultad para comunicarse en español; sin embargo, lograron expresar que habían llegado a la ciudad “de vacaciones a trabajar”.

La situación cambió cuando uno de los policías municipales intervino. Alberto, elemento con más de 20 años de trayectoria en la corporación y originario de Chiapas, pudo comunicarse con ellos debido a que domina el tseltal y comprende el tojolabal, lengua indígena que hablan los menores.

El agente logró establecer un vínculo de confianza con los niños, quienes poco a poco comenzaron a expresar su situación.