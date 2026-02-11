Vicefiscalía investiga rapto de personas en Ahome tras contar con reporte en Mazatlán

LOS MOCHIS._ Por cuestiones de competencia legal y territorial, la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte asumió la carpeta de investigación sobre la privación ilegal de la libertad de un grupo de personas, hecho que fue denunciado originalmente en Mazatlán pero cuya ejecución ocurrió en el municipio de Ahome.

Jesús Arnoldo Serrano Castelo, Vicefiscal Regional de la Zona Norte del Estado, precisó los alcances de la denuncia formal, aclarando que, si bien el reporte inicial alertaba sobre tres víctimas, una de ellas recobró su libertad casi de inmediato.

Explicó que la indagatoria se centra actualmente en la búsqueda de dos personas del sexo masculino, descartando que la mujer mencionada en el reporte siga en cautiverio.

“En dicha denuncia se hablaba primeramente de la privación de tres personas; en la misma denuncia se precisa que ese día en los hechos se liberó a una persona del sexo femenino y técnicamente estamos hablando de dos personas del sexo masculino que fueron privadas”, detalló Serrano Castelo.

Sobre la triangulación del caso, el Vicefiscal explicó que el sistema de justicia permite interponer querellas en cualquier sede, pero estas deben ser atendidas donde ocurrieron los hechos. En este caso, la familia o denunciante reside en el sur del Estado.

“Es una persona que vive en Mazatlán y allá se recibió la denuncia. Como ustedes saben, la Fiscalía es única, pero se puede declinar la competencia para acá porque se presume que los hechos fueron acá”, puntualizó.

Asimismo, Serrano Castelo confirmó que la dependencia ya trabaja en sintonía con las fichas de búsqueda que difundió la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas durante el fin de semana, correspondientes a hechos ocurridos en Ahome.

“Estamos trabajando en coordinación con la comisión para obtener cualquier dato que nos lleve con los familiares para trabajar, independientemente de ello hoy tenemos un plan de trabajo para atender con mis investigadores en coordinación con otras autoridades”, indicó el funcionario.

Se informó que se ha activado un plan de trabajo interinstitucional que involucra a investigadores y otras corporaciones de seguridad para rastrear el paradero de los dos hombres que continúan desaparecidos y brindar acompañamiento a sus familiares.