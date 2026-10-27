VIDEO: Camioneta de la Marina arrolla a motociclista durante persecución en Estación Bamoa

GUASAVE. _ Las grabaciones de una cámara de videovigilancia sacaron a la luz el momento exacto en que una camioneta oficial de la Secretaría de Marina (Semar) colisionó contra un motociclista en las inmediaciones de la colonia 6 de Mayo, en la sindicatura de Estación Bamoa.

Las imágenes muestran cómo la patrulla federal circulaba a alta velocidad por el sector cuando se produjo el impacto contra el vehículo ligero. Pese a lo aparatoso del golpe, el conductor de la motocicleta logró ponerse de pie a los pocos segundos y emprendió la huida a pie, abandonando el vehículo sobre la vialidad.

Trascendió que el percance se registró en el marco de una persecución desplegada por las fuerzas armadas en dicha zona, durante el operativo implementado el lunes 26 de octubre.

Aunque los datos preliminares apuntan a que el motociclista no habría sufrido lesiones de consideración tras la caída, ni las autoridades de la corporación naval ni los cuerpos de rescate han emitido un reporte oficial para precisar su estado de salud o aclarar la situación relacionada con el incidente.