VIDEO: 'Me tiraron un balazo': chofer alerta a estudiantes tras ataque durante ruta escolar en Escuinapa

Eran antes de las 7:00 horas de este jueves. El camión suele pasar entre las 6:20 y las 6:30 horas por colonias como El Roblito, Insurgentes, Loma Bonita, Azteca y Francisco I. Madero, ubicadas en los sectores más alejados de la zona escolar, al otro extremo de la ciudad.

“¿Traes saldo?”, se escucha preguntar a algunos de los menores, en medio de la confusión y el miedo que se apoderaron del vehículo.

ESCUINAPA. _ Sobre la unidad de transporte urbano que los llevaba a la escuela, varios alumnos, principalmente de secundaria, aparecen agachados y tendidos mientras intentan resguardarse, luego del ataque a balazos contra el chofer, registrada la mañana de este jueves en este municipio.

Hace apenas un año, el transporte urbano comenzó a circular nuevamente por esas zonas. En su momento, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental señaló que la medida buscaba prevenir que los menores utilizaran motocicletas para trasladarse a sus escuelas.

El programa “Cuídate, en casa te esperan” duró apenas dos o tres meses de 2025. Sin embargo, algunos padres de familia de esas colonias alejadas optaron por utilizar el llamado camioncito para reducir riesgos y garantizar que sus hijos llegaran sanos y salvos a sus planteles y regresaran a casa.

La mañana de este jueves, la rutina se convirtió en momentos de angustia. En los audios del video se escucha al chofer advertir que le “tiraron un balazo”, mientras los estudiantes, confundidos y asustados, intentan protegerse dentro de la unidad.

El conductor, identificado como Hugo R., continuó su marcha hasta llegar a un retén militar, donde pidió auxilio y permitió que los menores descendieran para que sus padres acudieran por ellos.

LA RESPUESTA OFICIAL

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de sus canales de difusión, confirmó que la agresión fue contra el chofer de la unidad, quien resultó con una lesión leve.

“El Grupo Interinstitucional ofreció apoyo en este hecho y se trasladó a la persona a recibir atención médica. De igual forma se realizó un despliegue en la zona para dar con los responsables”, señaló la dependencia estatal, que se limitó a informar que continuarán los recorridos preventivos para brindar seguridad a la ciudadanía y permitir que realice sus actividades cotidianas con normalidad, luego de que la situación fuera controlada en el lugar.