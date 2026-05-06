Video muestra momento del ataque armado contra cortejo funerario en Infonavit Barrancos, en Culiacán

Un video difundido en redes sociales captó el momento en que ocurrió el ataque armado registrado este miércoles 6 de mayo en Infonavit Barrancos, en Culiacán, en donde dos personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas.

En las imágenes se observa cómo dos civiles armados descienden de un vehículo sedán blanco sobre la Calzada Las Torres y disparan en repetidas ocasiones contra las víctimas, para después volver a subir al automóvil y escapar del lugar.

También se aprecia una unidad del Ejército Mexicano circulando cerca de la zona mientras ocurría la agresión.