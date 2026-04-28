Video revela ataque armado contra 4 mujeres en Culiacán; agresor actuó solo y huyó caminando

CULIACÁN. _ Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales documenta la secuencia del ataque armado en el que cuatro mujeres fueron asesinadas la noche del lunes 27 de abril en el sector conocido como el Mercadito, en la colonia Centro de Culiacán. Las imágenes, obtenidas de un sistema de videovigilancia instalado en la zona, muestran que un solo hombre armado habría perpetrado la agresión y posteriormente se retiró del lugar caminando.

De acuerdo con la grabación, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, en las inmediaciones del Mercado Rafael Buelna. El presunto responsable vestía ropa oscura, camisa, pantalón y gorra, y aparentemente hablaba por teléfono celular mientras avanzaba por el sitio.

En el exterior de una guardería canina se encontraban dos mujeres, identificadas posteriormente como Sara Elizabeth, de 30 años, propietaria del negocio, y Teresa, de 35, amiga y vecina del sector. La secuencia muestra que el sujeto se aproximó y, sin mediar palabra, sacó un arma corta y disparó contra una de ellas en la cabeza; enseguida accionó nuevamente el arma contra la segunda víctima. Ambas quedaron sin vida sobre la banqueta.

Posteriormente, el agresor se dirigió hacia una camioneta Ford Ranger blanca estacionada a pocos metros. En el interior se encontraban Karely, de 41 años, e Itzel, de 22, madre e hija.

Otro ángulo de la grabación evidencia que el hombre se acercó a la unidad y disparó en repetidas ocasiones contra ambas mujeres, quienes resultaron gravemente heridas y murieron instantes después dentro del vehículo.

Tras cometer el ataque, el presunto responsable se retiró del lugar a paso lento. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su localización o detención.