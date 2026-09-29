Videograbación expone ruta del agresor de Fernanda, asesinada en Los Mochis; FGE sigue la pista de un sedán blanco

LOS MOCHIS._ En un elemento determinante para las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) integra a la carpeta por feminicidio un video de seguridad que documenta los minutos clave del asesinato de Fernanda Gastélum, la fotógrafa de 31 años que perdió la vida junto a su bebé en gestación tras un ataque armado directo en su lugar de trabajo.

La evidencia videográfica, con una duración de 2 minutos y 12 segundos, registra la llegada de la víctima a su estudio ubicado en el cruce de las calles Juan S. Millán y Francisco Villa, en el sector Ampliación 12 de Octubre. En las imágenes se observa cómo Fernanda arriba a bordo de un automóvil Nissan Sentra gris, se estaciona frente a la fachada e ingresa a su negocio.

Este material ha resultado crucial para redirigir las pesquisas y desmentir las primeras versiones de los testigos que apuntaban a que el sicario portaba un uniforme de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o de una compañía de telecomunicaciones. El registro digital detalla nítidamente que el perpetrador vestía pantalón y camisa oscuros, de aparente tela de mezclilla, caracterizados por una distintiva franja blanca a la altura del pecho.

La grabación de la cámara de seguridad muestra un comportamiento calculador por parte del presunto responsable: tras salir inicialmente del local comercial, detiene su marcha sobre la acera, da media vuelta y reingresa al inmueble. Es en ese breve lapso donde presuntamente se consuma la agresión.

De acuerdo con los peritajes forenses, la joven recibió cinco impactos de bala uno en el pecho, uno en el brazo y tres en la región cefálica que terminaron de manera instantánea con su vida.

Tras detonar el arma, el sujeto es captado huyendo a pie sobre la banqueta de la calle Juan S. Millán. Durante su escape, realiza un último ademán con su brazo derecho en dirección al estudio fotográfico antes de doblar apresuradamente hacia la derecha por la calle Francisco Villa, enfilándose con rumbo al bulevar Canuto Ibarra.

Actualmente, los agentes investigadores centran su atención en un vehículo sedán blanco que transitaba por la parte posterior del inmueble de manera coincidente al momento del crimen. Las autoridades ministeriales evalúan la sincronía de sus movimientos en el video para determinar si esta unidad fungió como el transporte para extraer al atacante de la zona. El caso se mantiene bajo el estricto protocolo de feminicidio.