Viernes violento deja saldo de 11 homicidios en Sinaloa: informa la FGE

Un total de 11 homicidios fue el saldo de la jornada violenta que dejó este pasado viernes 29 de agosto del 2025 en la zona centro de Sinaloa, según refiere un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según el informe, fueron siete carpetas de investigación las que se registraron éste viernes por el delito de homicidio doloso, siendo la cifra de 11 personas las que fueron localizadas sin vida.

En Culiacán, una persona sin vida fue encontrada en la colonia Recursos Hidráulicos, una cabeza humana fue localizada en la sindicatura de Tepuche y dos cuerpos más en un camino de terracería de la misma sindicatura.

También se reportó a una persona sin vida en la colonia 8 de febrero, tres afuera de un hospital ubicado en la colonia Tierra Blanca y otra en la colonia Los Pinos.

En el municipio de Navolato, dos personas fueron encontradas sin vida en un camino que conduce del poblado San Remigio al Potrero de Sataya.

En cuanto al delito por robo de vehículos, en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se registraron diez denuncias, quedando debidamente registradas en carpeta de investigación.

Por su parte, en lo que respecta a los casos de privaciones de libertad, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cuatro denuncias en el municipio de Culiacán.