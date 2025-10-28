$!Vigilante de la tercera edad resulta herido tras ataque con arma blanca en una gasolinera de Culiacán

El lesionado fue identificado como Arturo L., de 71 años, quien, según los primeros reportes, fue sorprendido por un individuo que descendió de un vehículo y, sin mediar palabra, lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello.

CULIACÁN._ Un hombre de la tercera edad que laboraba como vigilante resultó herido tras ser atacado con un arma blanca la noche de este martes, mientras cumplía con su turno en una gasolinera ubicada en la capital sinaloense.

Uno de sus compañeros lo trasladó de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica, donde su estado de salud se reporta como reservado debido a la gravedad de la lesión.

Agentes de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina acudieron al lugar y desplegaron un operativo en los alrededores para dar con el agresor, quien logró huir. En tanto, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer el hecho.

Este ataque ocurre horas después de otro incidente violento registrado en Aguaruto, donde una mujer fue agredida mientras trabajaba en una refaccionaria, convirtiéndose en el segundo ataque consecutivo contra personas que se encontraban laborando en Culiacán.