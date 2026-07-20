Vinculado a ‘Los Chapitos’, estadounidense detenido en Mazatlán: Harfuch

Janeiro Van “N”, un hombre originario de Estados Unidos detenido en Mazatlán, formaba parte de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, informó Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que fue detenido en el puerto en un operativo de la dependencia a su cargo, junto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración.

“La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA”, asentó.

“El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, indicó.



