Vinculado a ‘Los Chapitos’, estadounidense detenido en Mazatlán: Harfuch

Janeiro Van “N”, un hombre originario de Estados Unidos detenido en Mazatlán, formaba parte de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, informó Omar García Harfuch.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que fue detenido en el puerto en un operativo de la dependencia a su cargo, junto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y el Instituto Nacional de Migración.
“La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA”, asentó.
“El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, indicó.
El Gabinete de Seguridad destacó que Janeiro Van “N”, era una de las 10 personas más buscadas en Michigan, Estados Unidos.
“Esta acción fue resultado de las labores de coordinación interinstitucional, investigación e inteligencia desarrolladas por las dependencias participantes, mediante las cuales se recopiló, analizó e intercambió información que permitió la localización y posterior detención de una persona de nacionalidad estadounidense, quien contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por una Corte del Estado de Michigan, Estados Unidos”, señaló la Secretaría de Marina.
El detenido, añadió, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes y su posterior traslado al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde sería conducido para ser presentado ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos, a fin de que se determine su situación jurídica.