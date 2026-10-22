Vinculan a ‘El Coco Ranas’ con emboscada que dejó 5 militares muertos en 2016 en Culiacán

Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, detenido tras un operativo en Culiacán, está ligado a la emboscada que dejó a 5 militares muertos y 10 heridos el 30 de septiembre de 2016 al norte de la ciudad, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es jefe de la célula delictiva ‘Los Ranas’ afín a la facción ‘Los Chapitos’ del ‘Cártel del Pacífico’... participó en la emboscada a personal militar el 30 septiembre de 2016, donde fallecieron cinco elementos y resultaron diez heridos”, informó la dependencia.