Seguridad
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Crimen organizado

Vinculan a ‘El Coco Ranas’ con emboscada que dejó 5 militares muertos en 2016 en Culiacán

La Secretaría de la Defensa Nacional señala que Orlando ‘N’, detenido recientemente, participó en el ataque del 30 de septiembre de 2016 en el que también resultaron heridos otros 10 elementos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/10/2026 22:04
22/10/2026 22:04

Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, detenido tras un operativo en Culiacán, está ligado a la emboscada que dejó a 5 militares muertos y 10 heridos el 30 de septiembre de 2016 al norte de la ciudad, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es jefe de la célula delictiva ‘Los Ranas’ afín a la facción ‘Los Chapitos’ del ‘Cártel del Pacífico’... participó en la emboscada a personal militar el 30 septiembre de 2016, donde fallecieron cinco elementos y resultaron diez heridos”, informó la dependencia.

Tras aquel ataque, el entonces Comandante de la Tercera Región Militar, Alfredo Durarte Múgica, afirmó que dicho atentado estaba ligado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El mando militar informó en aquella época que el objetivo de dicho ataque fue rescatar a un sujeto identificado como Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien resultó herido tras un enfrentamiento con el Ejército Mexicano en Bacacoragua, municipio de Badiraguato.

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